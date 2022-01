SAD do Braga tenta "fechar" a contratação de Samuel Lino para 2022/23

Arsenalistas têm direito de preferência e querem evitar a provável subida da cotação do extremo no mercado de verão.

O Braga não está disposto a esperar pela janela de transferências do verão para assegurar Samuel Lino e, numa jogada de antecipação, tenta garantir o quanto antes o acordo com o Gil Vicente para contratar o extremo, ainda que a intenção seja apenas a de incluí-lo no plantel da próxima época.

O brasileiro entrou no radar bracarense já na última época e, no verão, envolvido na negociação de Murilo, que rumou a Barcelos sem custos, a SAD garantiu o direito de preferência sobre o extremo de 22 anos.