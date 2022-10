SAD do Braga revela os valores dos negócios Galeno e Ricardo Esgaio

Relatório e contas da SAD apresentado esta segunda-feira.

A SAD do Braga apresentou esta segunda-feira o relatório e contas relativo à temporada 2021/22, com um resultado líquido positivo de 3,1 milhões de euros, sendo de destacar igualmente os valores relativos a algumas das transferências.

Galeno, que se mudou do clube minhoto para o FC Porto, foi vendido, segundo se pode ver no documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), por um total de nove milhões de euros, sendo de descontar 700 mil euros relativos a prestação de serviços e 2,181 milhões de euros para outras despesas, originando uma mais-valia de 6,119 milhões de euros.

A transferência de Ricardo Esgaio para o Sporting, a troco de 5,5 milhões, é igualmente de destacar. A SAD do Braga não mencionou qualquer encargo com esta operação, pelo que a mais-valia foi total.

Confira o documento enviado pela SAD do Braga à CMVM