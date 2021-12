SAD do Braga desiludida: Salvador foi ao balneário e deixou mensagem dura

Estrutura desagradada com o rumo da equipa. António Salvador foi duro no balneário e jogo com o Belenenses ganhou importância extra. Exigida à equipa uma forte reação.

A derrota do Braga por números gordos no Bessa, inesperada e a mais difícil de digerir esta época, levou António Salvador a dar um murro na mesa, com críticas muito duras ao plantel.

De acordo com as informações apuradas por O JOGO, há uma insatisfação muito grande da estrutura que gere o futebol minhoto em relação à situação que a equipa atravessa e, apesar de a saída de Carlos Carvalhal não ter sido equacionada após o desaire frente ao Boavista, o jogo com o Belenenses, no domingo, vai servir naturalmente de análise em relação ao momento, não sendo admissível uma nova derrota.