SAD do Braga com resultado positivo. Confira os detalhes

SAD do Braga com resultado positivo de 3,1 milhões de euros em 2021/22

A SAD do Braga anunciou ter tido um resultado líquido positivo de 3,1 milhões de euros (ME) na época 2021/22.

O resultado positivo de 3,1 ME segue-se ao exercício negativo registado na temporada anterior (prejuízo de 1,9 ME), somando ainda a SAD bracarense um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 12,3 ME (6,8 ME em 2020/21), números que não refletem os ganhos associados à transferência de David Carmo (concluída já no decorrer do exercício económico 2022/23) para o FC Porto por 20 ME, notam os responsáveis "arsenalistas".

Para este resultado, contribuíram decisivamente os rendimentos operacionais (excluindo operações com direitos de atletas) no valor de 29,5 ME e as vendas dos direitos de atletas na ordem dos 22,2 ME, num total superior a 52 ME, a segunda cifra mais elevada da história da SAD do Sporting de Braga.

Os gastos operacionais (excluindo operações com direitos de atletas) decresceram cerca de um milhão de euros, principalmente pela redução em 8% dos gastos com o pessoal.

A SAD minhota concluiu a temporada 2021/22 com capitais próprios positivos de 42,2 ME, montante mais elevado de sempre, e uma autonomia financeira superior a 46%.

O passivo voltou a descer - de 54,5 ME para 49,1 ME -, tal como o ativo (91,4 ME esta época face aos 93,7 ME da temporada anterior).

O relatório e contas da SAD será apreciado e votado em assembleia geral de acionistas a 25 de outubro, às 18:00, no auditório do Estádio Municipal de Braga.