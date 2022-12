SAD do Braga blinda o plantel na reabertura do mercado de transferências

Artur Jorge não conta perder nomes importantes no mercado de janeiro

Não quer deixar sair em janeiro jogadores considerados essenciais pelo treinador. A não ser que paguem os valores das cláusulas.

A estratégia do Braga para abordar o mercado de janeiro está definida e aponta no sentido de proteger ao máximo o núcleo duro do plantel, ou seja, a SAD não está disposta a transferir jogadores da equipa habitualmente titular, a não ser pelos valores definidos pelas cláusulas de rescisão.

O plano é apostar na vertente desportiva e adiar para o mercado de verão a realização de encaixes financeiros significativos.