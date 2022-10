SAD do Braga apresenta resultado líquido positivo de 3,1 milhões de euros

Relatório e contas divulgado esta segunda-feira.

A SAD do Braga apresentou esta segunda-feira o relatório e contas relativo à temporada 2021/22, com um resultado líquido positivo de 3,110 milhões de euros.

"Contribuindo decisivamente para os resultados apresentados, os rendimentos operacionais (excluindo operações com direitos de atletas) atingiram os 29,563 milhões de euros (um incremento de 15% face à temporada transata), alicerçados não apenas na progressiva normalização do segmento matchday, mas sobretudo na performance desportiva (e financeira) da equipa principal da Sociedade nas competições europeias", pode ler-se. "Já os rendimentos líquidos obtidos em operações com direitos de atletas ascenderam a 22,204 milhões de euros, elevando o total de rendimentos para valores superiores a 52 Milhões de euros, o que representa a segunda cifra mais elevada da história da Braga SAD", vinca.

A SAD minhota informa ainda que o "passivo registou uma redução de 5,415 milhões de euros (10%)" e salienta que "concluiu a temporada 2021/22 com capitais próprios positivos de 42,287 milhões de euros, o que corresponde ao montante mais elevado de sempre."

Confira o documento enviado pela SAD do Braga à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.