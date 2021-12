SAD do Braga aguarda propostas e em Espanha Abel Ruiz é notícia de mercado

Apesar de ter perdido influência no ataque, Abel Ruiz agrada a vários clubes. O selo do Barcelona e um começo de época auspicioso, a incluir dois jogos pela seleção de Espanha, dão-lhe brilho. Esta segunda-feira, é notícia o alegado interesse do Granada.

O mercado de transferências de inverno está à porta e a SAD do Braga tem sido consultada por clubes de Espanha e Itália interessados em assegurar os serviços de Abel Ruiz.

Expulso em Vizela, para a Taça de Portugal, depois de ter sido suplente utilizado frente ao Boavista (Taça da Liga) e Belenenses (campeonato), o ponta-de-lança não vive dias felizes, mas situa-se entre os bracarenses mais desejados e poderá partir no próximo mês se a sociedade desportiva se deparar com uma proposta interessante, seguramente superior aos oito milhões de euros que pagou ao Barcelona pela totalidade do passe.

Assegurado pela mesma altura (janeiro de 2020) em que foi acertada a venda de Francisco Trincão para o gigante da Catalunha, por 31 milhões de euros, Ruiz é o jogador mais caro de sempre do Braga e, no último verão, tornou-se num ativo ainda mais valioso ao ter somado as duas primeiras internacionalizações pela seleção principal de Espanha: em junho, estreou-se pela mão de Luis de la Fuente diante da Lituânia, com a "La Roja" a ganhar por 4-0, num jogo particular em que os sub-21 renderam os jogadores da equipa principal devido ao isolamento por teste positivo de Busquets após uma partida com Portugal; em setembro, seria utilizado como titular por Luis Enrique, o novo selecionador, frente à Geórgia, em jogo de qualificação para o Mundial, ficando associado a um triunfo por 4-0.

Um mês antes, já havia faturado frente ao Sporting, para o campeonato, e parecia embalar para uma época em grande, conforme havia projetado em declarações prestadas ao canal "Talento Luso". "Se fiz 11 golos na época passada, nesta tem de ser pelo menos o dobro. Vinte golos pode ser a fasquia mínima", atirou.

As lesões e a posterior ascensão de Vitinha roubaram-lhe, porém, protagonismo e a perspetiva de se mudar, para outra liga competitiva, até agrada ao avançado espanhol, apontado muito recentemente ao Cádiz. Já esta segunda-feira, a imprensa espanhola aponta Abel Ruiz ao Granada, outro clube do principal campeonato espanhol. Gonçalo Paciência, atualmente ao serviço do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, também é indicado como uma opção para o Granada.