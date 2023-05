Ganhou na Luz pelo Braga e aposta: "Vitória por 1-0 com golo de Ricardo Horta"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Minhotos vão à Luz a seis pontos do Benfica e moralizados por duelos recentes com os encarnados. Raul Silva viveu duas vitórias.

Na força do seu 1.º Maio, data especial que em Braga teve durante anos um forte futebolístico, os guerreiros entraram neste mês com horizontes mais radiosos do que nunca, numa esperança cada vez mais empunhada pela cidade.

Há uma discussão do título em curso e uma presença no Jamor garantida, há um jogo já imediato, de impactante cartaz, com o Benfica na Luz, que pode aquecer ainda mais os corações dos adeptos minhotos por uma antiga aspiração por concretizar.