Sá Pinto insistiu numa palavra e ganhou no jogo da pressão em Guimarães

Treinador e equipa deram uma excelente resposta ao desafio lançado por António Salvador. Supremacia nos dérbis saiu reforçada.

O Braga venceu de forma categórica em Guimarães, com uma exibição segura que serviu para reforçar a supremacia dos últimos anos sobre o grande rival do Minho. Na realidade, os arsenalistas garantiram a quarta vitória nas últimas cinco deslocações ao D. Afonso Henriques (sobra o empate da época passada) e até desempataram, em termos absolutos, o registo de confrontos entre as duas equipas: o Braga tem agora 56 triunfos, contra 55 do V. Guimarães, nos 140 dérbis da história.

No entanto, este triunfo tem um significado ainda mais especial, tendo em conta o contexto das últimas semanas. Depois do empate (2-2) em casa com o Famalicão, que se seguiu a uma derrota (0-1) no Bessa, António Salvador veio a público exigir mais à equipa e, claro, ao treinador, que ficou com o lugar dependente dos dois desafios que se seguiriam. A resposta foi clara: ao triunfo com o Besiktas (3-1), que colocou os minhotos com um pé e meio nos 16 avos de finais da Liga Europa, seguiu-se a vitória no dérbi, que até chegou acompanhada de uma exibição perfeita.

Se dúvidas existissem, a partida de Guimarães serviu para comprovar que os jogadores estão com o treinador. O plano de jogo e as mensagens que foram passadas nos dias que antecederam o dérbi foram mesmo levadas à risca para o relvado do D. Afonso Henriques. Para além das questões táticas, Sá Pinto insistiu numa palavra, "concentração", de forma a evitar mais golos sofridos - esse era o segredo do sucesso. A mensagem surtiu efeito, não só porque o Braga não sofreu (foi apenas a quinta vez em 22 jogos), mas também porque nem sequer permitiu uma clara oportunidade de golo ao V. Guimarães.

No final da partida, Paulinho sintetizou, numa frase, o que mudou relativamente a outros jogos. "Tínhamos vindo a falar de não errar nos pequenos detalhes e, desta vez, não errámos", afirmou o avançado.

Logo após o final da partida, os jogadores assinalaram o triunfo nas redes sociais com as habituais mensagens de "felicidade", às quais se juntou ainda Sá Pinto. "Mais duas grandes vitórias para a nossa caminhada no campeonato e na Liga Europa. Fomos fantásticos, uma verdadeira família!", começou por escrever o treinador, num texto que chegou acompanhado dos jogadores a festejarem um dos golos da vitória. "As coisas não acontecem por obra do acaso, mas sim fruto do nosso enorme trabalho, da nossa união, dedicação e da nossa superação. Agora é tempo de recuperar forças e energias para as próximas batalhas. Parabéns Guerreiros! Força Braga!", acrescentou o treinador.