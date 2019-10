Sá Pinto e o momento do Braga: "Nada me preocupa agora"

Declarações do treinador do Braga, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, desta quinta-feira.

Moral em alta: "Vimos de uma sequência de resultados muito positivos. Estamos num bom momento e queremos continuar assim".

Boavista não ganha há quase dois meses, mas ainda não perdeu: "Estamos à espera de um Boavista difícil de bater e que não sofre muitos golos. Já bateu o pé a grandes equipas e, em casa, torna-se ainda mais difícil, com o apoio dos adeptos. É uma equipa aguerrida e voluntariosa, que luta muito. Será um jogo de muita luta pela primeira e segunda bola. Não é o jogo que queremos jogar e, por isso, vamos fazer tudo para ter o controlo do jogo. Se por um lado vamos ter uma equipa que ainda não ganha há algum tempo, por outro há outra que vem de uma sequência de vitórias e que quer muito continuar assim. Mas o Boavista é uma equipa com valor e espera-nos um jogo complicado".

Um Braga mais físico do que técnico?: "A equipa tem mais controlo de jogo numas partidas e menos noutras. Vamos tentar ser organizados em termos defensivos e contrariar o estilo de jogo deles. Vamos tentar desequilibrar o adversário. A vitória é o objetivo que pretendemos, sabendo que o Boavista tentará dar seguimento a uma sequência importante de jogos sem perder. De um lado há quem não queira perder e do outro, há os que querem ganhar. Teremos de ser regulares e muito concentrados durante todo o jogo para não acontecerem dissabores. O Boavista tem bons jogadores, como são os casos do Heriberto, muito rápido e tecnicista, e do Marlon. O Yusupha também tem grande qualidade e muita experiência. E estão supermotivados. Resta-nos ser iguais a nós próprios".

Teste à eficácia do ataque no Bessa: "Frente ao Santa Clara, tivemos pela frente um grande guarda-redes. Foi mais um bom guarda-redes que passou pelo nosso estádio. Já foi assim nos dois jogos anteriores, houve mérito dos adversários. Muitas bolas nossas levavam o carimbo de golo, mas o guarda-redes esteve sempre muito bem".

Sem preocupações: "Nada me preocupa agora. Estamos num excelente momento, com cinco vitórias seguidas. Faltou só um pouco de consistência na posse de bola contra o Santa Clara, mas o adversário também teve mérito. Marcámos quando devíamos ter marcado e até podíamos ter marcado mais".

Desgaste: "Sabemos o que temos que fazer e quando devemos. Estamos num ciclo difícil em termos físicos. Se no início da época ainda estávamos com pouca carga, agora é cada vez mais difícil pelo acumular de jogos. Depois do jogo com o Boavista, só teremos dois dias até à partida com o Famalicão e o estado do tempo também não ajuda. Mas tenho o plantel preparado com várias opções, jogadores que não têm jogado tanto e querem ajudar. Quando chegar a altura deles, espero que corresponda. A equipa que entrar terá os jogadores bem preparados para este jogo".