"Rumores de saída? Acredito que Lainez esteja satisfeito aqui"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo sobre o Malmo (2-1) na 6.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa

Substituições ao intervalo: "Na segunda parte, a ideia foi tentar um jogador de mais ataque à profundidade, o Álvaro Djaló. Depois, com mais alterações a equipa desligou-se e permitimos o que o adversário procurou, que foi ter mais espaço e mais bola e desse alguma sensação de que tivemos um ou outro momento de maiores dificuldades, mas pelo número de oportunidades o resultado peca por escasso."

Rumores de saída de Lainez: "O esperado nos jogadores do Braga é contribuírem às exigências que temos internamente. Hoje, jogou o Banza, o Racic, o Hernâni, o Álvaro Djaló, o Victor Gómez, uma série de jogadores com menos minutos e que deram uma resposta que eu pretendia e cumpriram com o que lhes foi exigido. Sobre esses rumores [de Diego Lainez querer sair] não tenho conhecimento de nada, acredito que ele esteja satisfeito aqui".