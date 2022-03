Ruiz e a eliminatória europeia: "Se fizermos o que fizemos contra o Mónaco, vamos ser felizes"

Declarações do avançado do Braga, que comentou o sorteio dos quartos da Liga Europa

Presença europeia: " É algo histórico porque é a terceira vez que o SC Braga está nos quartos-de-final da Liga Europa. Estamos contentes por ajudar o SC Braga, tanto eu a nível individual como toda a equipa. Somos uma família, um grupo muito unido e isso faz a diferença no relvado."

Papel na passagem aos quartos da Liga Europa: "Tento fazer o meu trabalho, como avançado tento fazer golos e ajudar a equipo dessa forma. No início da época não tive oportunidade de fazer muitos golos, mas agora acho que estou numa boa fase e vou tentar continuar a ajudar a equipa. Um avançado tem que fazer golos, é isso que a equipa precisa muitas vezes."

Próximo adversário, o Rangers: "Quando cheguei ao SC Braga passado duas semanas tivemos a eliminatória frente ao Rangers FC, e vamos ter que ser eficazes e defender muito bem. No estádio deles são uma equipa ofensiva, e vamos ter que defender bem para depois conseguir fazer golos. Tal como frente ao AS Mónaco, se fizermos o que fizemos nesta eliminatória, certamente vamos ser felizes."

Aposta do SC Braga na formação: "Venho do FC Barcelona , um clube que aposta muita nos jovens. Tive a oportunidade de jogar com a equipa principal depois de estar 7 anos na formação. Aqui no SC Braga o clube tem muita confiança nos jovens, acho que isso é bom para o futebol e é bom para a nossa equipa ter gente jovem que vem para ajudar."

Balanço de 2 anos e meio ao serviço do clube: "Estou aqui para tentar fazer história pelo SC Braga. Acho que foram 2 anos e meio bons, ganhámos a Taça de Portugal na temporada passada que foi uma conquista histórica. Agora estar presente nos quartos-de-final da Liga Europa também é histórico e espero que consigamos chegar às meias-finais e continuar a fazer história aqui no SC Braga."

Diferenças no Abel Ruiz que chegou em 2019: "Sou um jogador mais experiente agora, já vivi muitas coisas aqui, muitos jogos e ganhei essa experiência. Tive

momentos muito bons e momentos muito maus também, mas no final um jogador tem que passar por isso e estou muito feliz pelo meu percurso aqui."