Rui Fonte de saída do Braga mas o futuro passa pela Liga Bwin

Rui Fonte num duelo com Pedro Porro

Avançado de 31 anos vai mudar de clube na I Liga.

Rui Fonte, avançado do Braga, está de saída do Braga. De acordo com informações apuradas por O JOGO, o avançado de 31 anos rumará a título definitivo ao Estoril, continuando assim na Liga Bwin.

O avançado chegou ao Braga em 2019, para aquela que foi a segunda passagem pelo emblema minhoto. Nessa mesma temporada, apontou seis golos em 37 jogos disputados, mas lesionou-se com gravidade no final da mesma, tendo sido operado a uma rotura de ligamentos num joelho. Regressou aos treinos sem limitações em março de 2021 e ainda participou em cinco jogos do clube.

Esta temporada, foi utilizado durante sete minutos na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Sporting.