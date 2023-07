José Fonte, reforço do Braga: "O sonho é ser campeão. Eu não tenho medo de dizer"

Declarações do experiente central aos meios oficiais do Braga. Internacional português, campeão europeu em 2016, assinou um contrato até 2024.

Novo capítulo: "Estou muito feliz, entusiasmado e com muita vontade de ajudar o clube a atingir os seus objetivos. É um orgulho imenso representar o Braga, pela sua grandeza, pelo passado, pela história que o meu irmão construiu aqui, acho que é um passo espetacular na minha carreira representar um clube desta dimensão".

Regresso a Portugal: "Sempre tive a mente aberta a tudo. Sabia que era difícil voltar a Portugal, mas nunca fechei a porta. Este ano fez sentido regressar, do ponto de vista familiar permite também que a minha família regresse a Portugal e estamos muito entusiasmados por isso".

António Salvador: "Foi uma conversa fácil e direta entre os dois. Ambos tínhamos a mesma vontade e, com a ajuda do treinador Artur Jorge, deu-me a confiança para abraçar este projeto e vir com toda a determinação".

Irmão Rui Fonte: "Do contributo do meu irmão não preciso sequer de falar. Todos os bracarenses sabem o amor que o Rui Fonte tem pelo clube e pela cidade. A história que ele tem aqui é muito grande e quem me dera fazer o que ele fez no Braga. Quando lhe disse ele também ficou muito feliz".

Carreira: "Tem sido uma carreira a pulso, de determinação, coragem e capacidade de trabalho. Estou extremamente orgulhoso por aquilo que tenho feito, mas nunca satisfeito. Tento ser melhor todos os dias, a paixão continua bem viva e quero continuar a dar o meu melhor. Vou ter mais um desafio extremamente aliciante".

Experiência e não só: "Posso acrescentar aquilo que o presidente António Salvador e o treinador Artur Jorge me pediram, que é liderança, experiência, exemplo de profissionalismo e capacidade de trabalho. Sou mais um para ajudar, para motivar a equipa a alcançar os seus objetivos e a ser mais um para atingirmos o sucesso que todos nós queremos".

Metas: "O sonho é ser campeão. Todos sabemos a dificuldade, mas eu não tenho medo de dizer. Ser campeão era algo incrível. Estou preparado e determinado, com muita força de trabalhar para isso e plantar a semente na nossa estrutura, para que todos juntos possamos estar mais perto disso".

Mensagem para os adeptos: "Podem esperar determinação e paixão, muito à imagem do meu irmão. Sei o que sentem por ele e o que eu prometo é muita dedicação e muito amor por aquilo que eu faço. Vou dar o meu melhor até ao último segundo".