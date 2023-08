"Rony Lopes vai bem a tempo de mostrar toda a dimensão do seu futebol"

Abdu Conté, antigo lateral do Moreirense, foi companheiro de equipa de Rony Lopes no Troyes, de França.

O projeto de Champions do Braga passou a contar com Rony Lopes, que foi oficializado pela SAD com contrato válido por três temporadas, até 2026. Mais uma grande aposta feita pelos minhotos, que pretendem assegurar a terceira presença da história na prova milionária e não vão poupando esforços no reforço da equipa. O extremo chega do Sevilha com uma folha de serviços vasta e um cartaz bem vistoso, tendo brilhado, sobretudo, no futebol francês, ao qual voltou em 2022/23, seguindo para o Troyes a título de empréstimo: apontou sete golos em 32 jogos.

Ao contrário das informações adiantadas em Espanha, que sugeriam encaixe de 4 a 5 milhões ao clube andaluz, o Braga não assumirá encargos imediatos com esta aquisição, ficando apenas obrigado a liquidar um máximo de 500 mil euros mediante a concretização de metas individuais e coletivas. Após custo de 25 milhões quando o contratou ao Mónaco, o Sevilha liberta-se de um salário astronómico do último ano de contrato, sendo contemplado com 20 por cento de direitos em futura venda do criativo de 27 anos.

António Salvador junta Rony Lopes a um naipe de jogadores tecnicamente excitantes, casos de Pizzi, Bruma, Ricardo Horta, Zalazar e Abel Ruiz, suprindo a saída de Iuri Medeiros. Ao mesmo tempo, fecha o sexto internacional A português, contabilizando Paulo Oliveira, Fonte, Ricardo Horta, Bruma e Pizzi.

Abdu Conté prevê sucesso

Quem sabe o que pode valer Rony em Braga é Abdu Conté, companheiro no Troyes. "A qualidade individual é fantástica, é muito rápido e vai bem a tempo de mostrar toda a dimensão do seu futebol num clube de outra expressão. Vai ser um dos melhores na Liga na irreverência no um para um. Tem velocidade e é perigoso nas bolas paradas", avisa o lateral. "É um ótimo desafio para ele, acho que vai destacar-se numa equipa com excelentes jogadores e que gosta de ter bola. Vejo este Braga a entrar na Champions e a ser sério candidato ao título", elogia.