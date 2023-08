"Rony Lopes sente-se mais desafiado do que nunca a provar o valor às pessoas"

Personal trainer de Rony Lopes decifra o momento do extremo para fazer a diferença em Braga.

Miguel Rodrigues é próximo de Rony. Além de personal trainer, é um dos pontos de contacto com a terra encantada do extremo, Poiares, em Coimbra. Esta mudança para Portugal merece ampla aprovação.

"Sei que tinha em mente afirmar-se no Sevilha, mas a oportunidade do Braga é perfeita para mostrar o que vale e jogar o acesso à Champions", vinca Miguel Rodrigues, traçando um Rony preparado para relançar-se. "Está na fase em que melhor sabe lidar com as expectativas, que foram sempre altas. Teve oscilações de rendimento, foi atrapalhado por lesões e acontecimentos difíceis de ultrapassar, como a morte da mãe. Hoje está muito mais equilibrado, diferencia o que é importante do acessório. Não posso dizer que está no auge, mas, ao vir para Portugal, sente-se mais desafiado do que nunca a provar o valor às pessoas que o conheceram sempre mais pelos jornais", explica.

"OBraga ganha um ativo fantástico, forte nos duelos individuais, muito ágil e com ligação interior. Fez um upgrade defensivo no Troyes. Tecnicamente é sublime, tem capacidade de cruzamento e remate espontâneo. Será uma mais-valia em todos os momentos de jogo pela velocidade de jogo associativo".