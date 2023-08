Rony Lopes reforça Braga: sem custos imediatos e oficializado quarta-feira

Os moldes da transferência estão muito longe dos valores apontados pela imprensa espanhola

Rony Lopes será mesmo jogador do Braga com contrato válido até 2026, vinculando-se por três temporadas com os guerreiros e regressando, assim, a Portugal, após ter saído muito novo da formação do Benfica direto ao Manchester City.

A apresentação e oficialização do extremo ex-Sevilha, com passagem pelo Troyes em 22/23 a título de empréstimo, acontecerá esta quarta-feira, faltando ainda ao internacional português completar a totalidade dos exames médicos, mesmo que já tenha estado esta terça-feira em Braga a cumprir algumas etapas da sua integração num novo clube.

Os moldes da transferência é que estão muito longe dos valores apontados pela imprensa espanhola, não estando previsto que o Braga assuma encargos imediatos com a aquisição, estando estipulado o pagamento aos andaluzes de um máximo de 500 mil euros, mediante a concretização de metas individuais e coletivas. O Sevilha é contemplado com 20 por cento de direitos numa futura venda do criativo, atualmente com 27 anos.