Rony Lopes nos convocados do Braga e a espreitar a estreia

O Braga recebe o Famalicão esta sexta-feira (20h15) na abertura da edição 2023/24 da I Liga.

Rony Lopes está entre os convocados de Artur Jorge para a receção ao Famalicão, podendo assinalar a sua estreia pelos arsenalistas, após não ter entrado nas escolhas para o embate com os sérvios do Backa Topola.

O extremo, contratado ao Sevilha, após uma última época cumprida no Troyes, de França, foi o último reforço a juntar-se ao plantel do Braga, tendo necessitado de alguns dias para apalpar as ideias do técnico e absorver rotinas com os companheiros.

A expetativa sobre o que Rony Lopes pode dar ao Braga, pode começar a ter conteúdo a partir desta noite. A entrada no onze não se coloca mas o extremo parte com ambição de somar já os primeiros minutos.