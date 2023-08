Rony Lopes não vai fugir ao Braga: "Acho que é um bom passo"

Sevilha mostra pressa em resolver dossiê de excedentários, a operação pode chegar aos cinco milhões e a Pedreira está mais perto.

Rony Lopes não vai escapar ao Braga, a acreditar nas notícias que se disseminaram em Espanha nos meios andaluzes afetos ao Sevilha, que dão a operação como alinhavada com custo para os guerreiros de cinco milhões, passível de ser fechada no imediato.

O criativo, de 27 anos, suscitou contactos entre a SAD dos minhotos e o histórico emblema espanhol, tendo o Braga definido Rony como um ativo altamente valioso para um projeto já marcado por esforços de mercado significativos e céleres.

O trajeto de Rony fala por si: o currículo está preenchido por grandes clubes, com uma saída precoce para Inglaterra, onde foi estreado na primeira equipa do City por Roberto Mancini, com apenas 18 anos, seguindo-se um retumbante estado de graça em França, comprovado nas épocas feitas no Lille, Mónaco, Nice e Troyes, já em 22/23, por empréstimo do Sevilha.

Faltou-lhe a afirmação na Andaluzia, apesar de ter custado 23 milhões, estando riscado das contas de Mendilibar para 2023/24, mesmo respondendo com 32 jogos, sete golos e cinco assistências no Troyes.

Conhecendo essas portas encerradas do Sánchez Pizjuán a Rony Lopes, o Braga tem namorado o extremo, internacional português por duas ocasiões, para fazer dele sucessor de Iuri Medeiros. A operação tem pernas para avançar e o jogador formado no Benfica está recetivo a regressar a Portugal, onde poderia até reencontrar Ricardo Horta. Colega de ambos na formação foi João Teixeira, ex-Chaves, transferido neste defeso para o Catar.

"Recordo-me bem de um Rony tecnicamente forte, muito rápido, que se destacava bastante na sua geração. Por isso saiu muito jovem para o Manchester City, pelo seu grande potencial", recua a antiga estrela dos flavienses.

"Acho que é um bom passo, já passou por grandes clubes, não se afirmou totalmente e a porta do Braga parece-me perfeita. É um destino que o deixa confortável, pode regressar a um país que o quer muito. Tem tudo para dar certo e ser um bom casamento", resume. "Num Braga que já é um grande, um clube estruturado e recheado de bons jogadores, pode demonstrar o seu nível. O sucesso só depende dele", complementa o médio.