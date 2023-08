Rony Lopes confirmado como reforço do Braga

Arsenalistas anunciaram a contratação esta quarta-feira.

O Braga anunciou esta quarta-feira a contratação do extremo português Rony Lopes, que deixou o Sevilha e assinou um contrato válido por três temporadas, até 2026, voltando desta forma ao futebol nacional depois de ter saído muito novo do Benfica para a formação do Manchester City, em 2011.

O extremo de 27 anos regressa a Portugal numa operação sem custos imediatos para os minhotos, que preveem apenas um pagamento máximo de 500 mil euros aos andaluzes, mediante a concretização de metas individuais e coletivas. O Sevilha mantém ainda 20 por cento de direitos numa futura venda.

Internacional português em duas ocasiões, Rony Lopes representou os franceses do Troyes na época transata, por empréstimo do Sevilha, apontando sete golos e cinco assistências em 32 jogos. Antes, já havia sido cedido ao Olympiacos e Nice, depois de ter custado 25 milhões de euros aos espanhóis em 2019, deixando o Mónaco.