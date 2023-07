Rolando reclama quase 45 mil euros ao Braga e leva caso a tribunal

Clube garante ter cumprido sempre com todas as obrigações e não sabe do que reclama o antigo central da equipa.

Rolando, antigo central do Braga, avançou com um processo judicial contra o clube, no Juízo do Trabalho de Vila Nova de Gaia, no qual reclama o pagamento de 44.670,24€, de acordo com o portal Citius.

O emblema garante ter cumprido sempre com todas as obrigações e não sabe do que reclama o antigo internacional português, de 37 anos, que representou a equipa entre 2019 e 2022.

Recorde-se que Rolando chegou ao Braga em janeiro de 2019, fazendo apenas três jogos nessa temporada e outros 13 em 2020/21, até que deixou o clube no verão de 2022, após uma época sem utilização.