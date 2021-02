Rolando: "Já passei por muito no futebol e isso de conquistar espaço..."

Rolando, central do Braga, fez a antevisão ao jogo com a Roma, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Equipa minhota foi derrotada (0-2) em casa no primeiro jogo.

Missão: "Viemos de um resultado negativo contra eles, então, o mais importante não é tanto o que eles vão ou podem fazer, mas tentarmos fazer melhor do que fizemos em casa."

Oportunidades: "Já passei por muito no futebol e isso de conquistar espaço ou não conquistar já não me diz grande coisa. Importante é que, com a experiência que tenho, sei que tinha de estar preparado para quando surgissem as oportunidades tentar dar o máximo e ajudar no que possa. Mesmo quando não estou dentro do campo, sei que sou um jogador importante. Também foi por isso que fui contratado, para transmitir o que aprendi no futebol aos mais novos. Os meus colegas têm correspondido, a equipa tem estado muito bem. Temos muitas opções. O mister toma as decisões e, quando a equipa precisa de mim, tento corresponder. É a minha forma de agradecer e mostrar que estou satisfeito por fazer parte deste grupo."

Jogar sem público pode ajudar o Braga? "Se for isso que nos vá ajudar a ter um bom resultado, assino por baixo, mas claro que o futebol é feito para os adeptos. É um jogo, um negócio, mas é um divertimento e, muitas vezes, é a fuga ao stress do dia da dia e é um espetáculo. Sem público, claro que é diferente. Preferíamos um estádio cheio. Já tive a sorte de jogar neste estádio cheio, sinto-me triste porque os meus colegas não vão ter essa experiência. É um estádio icónico, lindíssimo, e gostaria que fosse com público. Quanto ao resultado, nós é que temos de ir atrás. Com público ou sem público, temos de dar o máximo e no fim veremos o que vamos conseguir."