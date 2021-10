Roger marcou com 15 anos e a fama chegou a Espanha: "Menino prodígio"

Jovem jogador do Braga viveu uma tarde de domingo memorável.

Roger, jovem jogador de 15 anos do Braga, viveu um dia de domingo especial, ao estrear-se a marcar na principal equipa minhota na goleada (5-0) em casa do Moitense, para a Taça de Portugal. Com tão tenra idade, a promessa tem sido alvo de muito destaque, até por parte da imprensa espanhola.

Esta segunda-feira, o jornal espanhol "As", na versão online, dedica um artigo a Roger, a quem chama de "menino prodígio". "Já sabe o que é marcar por um importante clube do panorama português", pode ler-se, referindo ainda a aposta feita pelo Braga na formação e a forma como abraçou Carvalhal nos festejos.