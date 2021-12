Roger, jovem sensação do Braga, assina um contrato profissional com o clube

Roger esteve em ação na Supertaça, com apenas 15 anos, ao serviço do Braga

Jovem ala, que já mereceu a confiança de Carvalhal em jogos da equipa principal, ficará ligado ao símbolo bracarense até 2024

Mais jovem jogador a atuar no principal campeonato do país, Roger, extremo português do Braga, de apenas 16 anos, assinou um contrato profissional com o clube minhoto válido para as próximas três temporadas desportivas.

"Roger assina contrato profissional com o SC Braga válido até 2024", revelou o emblema bracarense no sítio oficial na Internet, no qual não é especificado se o atleta fica blindado por alguma cláusula de rescisão.

"Atualmente uma das maiores promessas do futebol nacional", descreve o Braga em comunicado, Roger tornou-se, então com 15 anos, no mais jovem jogador a atuar na Liga Bwin, superando o compatriota Essugo (Sporting), por um ano.

Além de ter entrado no decurso da Supertaça Cândido de Oliveira, ante o Sporting, e marcado pela primeira vez ao serviço do clube, em jogo da Taça de Portugal, diante do Moitense, Roger defrontou os "leões" na segunda jornada do campeonato.