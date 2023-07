Rodrigo Zalazar já não escapa e vai ser reforço do Braga

Depois de várias semanas de negociações, António Salvador garante um jogador de enorme qualidade e que pode atuar em várias posições no meio-campo ou até descair para as alas

Rodrigo Zalazar já não escapa ao Braga. Segundo O JOGO apurou, o médio-ofensivo já está garantido como o terceiro reforço dos arsenalistas, depois de asseguradas as contratações de Adrián Marín e Vítor Carvalho.

O clube germânico queria contar com o jogador para atacar o regresso à Bundesliga, mas o internacional uruguaio mostrou, desde a primeira hora, que queria jogar no Braga, apesar de ter vários convites, sobretudo do Brasil.