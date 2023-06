Rodrigo Macedo, avançado de 19 anos, na pré-época do Braga

Avançado esteve em destaque nos sub-23, terminando a temporada com 17 golos em 32 jogos.

Aposta de futuro do clube, ao ponto de em março ter visto o contrato renovado até 2026, Rodrigo Macedo vai, ao que O JOGO apurou, iniciar a pré-temporada com a equipa principal do Braga, na próxima sexta-feira.

O atacante de 19 anos foi um dos destaques da equipa de sub-23, terminando a última época com 17 golos em 32 jogos em todas as competições: Campeonato, Taça e Torneio Abertura. De resto, os desempenhos neste escalão valeram-lhe mesmo a estreia pela equipa principal.

O momento tão esperado por Macedo chegou ainda em dezembro, em casa, com o Paços de Ferreira. O encontro era a contar para a Taça da Liga e o jogador de 19 anos foi lançado por Artur Jorge a quatro minutos do fim, tempo suficiente para sentir a sensação de estar entre os mais graúdos. Agora, terá uma oportunidade para tentar convencer o treinador arsenalista a integrá-lo em definitivo no plantel principal na temporada de 2023/24.