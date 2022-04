Rodrigo Gomes: "Respeito pelo Braga? Penso que sim, nós mandámos no jogo"

Rodrigo Gomes num duelo com Hagi

Declarações de Rodrigo Gomes à SportTV após o triunfo (1-0) do Braga frente ao Rangers, na primeira dos quartos de final da Liga Europa.

A vitória: "Foi um jogo muito bom, saímos com uma vantagem, agora estamos focados no Vizela. É um resultado muito bom, com grande apoio dos nossos adeptos."

Rangers defensivo: "Respeito pelo Braga? Penso que sim. Conseguimos ter muita bola, mandar no jogo e merecemos muito a vitória."

Esforço durante o jogo: "Tenho de dar tudo pela equipa e dei tudo até ao último minuto para sairmos daqui com a vitória."