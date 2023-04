Autor do segundo golo no empate a dois golos com o Nacional (5-0 na Choupana na primeira mão das meias-finais), Rodrigo Gomes não marcava desde 21 de agosto do ano passado, quando fez um dos golos da goleada, por 5-0, em casa, ao Marítimo.

Sabe bem marcar com a camisola da equipa principal: "Claro que sim. É um sonho marcar, estou muito feliz por ter ajudado a equipa, infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos, que era ganhar, mas consegui ajudar a equipa com um golo e estou feliz por isso. Não estou feliz com o resultado, mas o que interesse é que estamos no Jamor e agora já estamos a pensar no jogo com o Portimonense."

Voto de confiança de Artur Jorge: "É sempre bom jogar, o míster pede exigência máxima em todos os jogos, estávamos com uma vantagem conseguida na Madeira, mas isso não interessava, queríamos muito ganhar. Nos primeiros 20 minutos e nos últimos 20 minutos não estivemos ao nosso nível, mas o que interessa é que passámos".