Rodrigo Gomes: "Galeno? Estou sempre tranquilo, não sinto pressão"

Rodrigo Gomes com Carvalhal

Declarações de Rodrigo Gomes, jovem jogador do Braga, na antevisão ao jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, com o Rangers. Partida com início às 20h00 de quinta-feira.

Sonho realizado: "As semanas com jogos europeus são sempre boas. Analisámos bem o Rangers, os pontos fortes e menos fortes. É um sonho estar aqui, trabalhei muito para isso. Sempre tive o sonho de representar o Braga nos grandes palcos. Esperamos fazer uma noite à Braga e levar a vantagem para Glasgow".

Pedidos do treinador: "O treinador tem-me pedido para dar o máximo, estando sempre focado nos jogos do princípio ao fim, dando o máximo para ganhar".

A herança de Galeno: "Quando o treinador falou comigo para jogar na esquerda, disse-me para ter mais calma a jogar porque eu era um jogador mais de explosão. Quanto a jogar no lugar que era do Galeno, estou sempre tranquilo, não sinto pressão".

O amor ao clube: "É sempre uma mais-valia. A aposta na formação é um reflexo das condições excelentes da Cidade Desportiva. Forma jogadores com muita raça e muita sede de vitórias".

Memórias da anterior eliminatória com o Rangers há dois anos: "Já estava no clube e recordo-me de ter assistido ao segundo jogo no estádio".