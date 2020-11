Rodgers impressionado com ataque do Braga e ansioso por ver Carvalhal

Treinador do Leicester diz que o Braga tem uma boa equipa e é experiente na Liga Europa, antevendo uma luta acesa pela disputa do primeiro lugar do Grupo G.

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, está à espera de um jogo muito complicado com o Braga, esta quinta-feira, no King Power Stadium, num duelo em que vai estar em causa o primeiro lugar do Grupo G da Liga Europa.

"O Braga tem uma história grande e consistente, está sempre presente na Liga Europa. Além disso, iniciou bem a época. Estas equipas estão habituadas a ganhar; o Braga é experiente e tem bons jogadores", analisou o treinador, que apontou o lado forte dos arsenalistas. "Temos examinado o Braga de perto. É uma equipa muito boa e estamos impressionados com a forma como jogam, especialmente no ataque. Teremos de jogar muito bem contra eles, tanto mais que serão jogos importantes, porque os dois clubes tentarão ficar em primeiro lugar".

Brendan Rodgers disse ainda que o Braga "mostrou muita qualidade" nos jogos com o Rangers, da época passada, e admitiu que não conversou com Steve Gerrard, treinador dos escoceses, ou Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton, para tentar saber mais sobre os bracarenses. "Só vi os jogos".

O treinador está ansioso por ver Carlos Carvalhal, treinador que lhe causou boa impressão quando esteve em Inglaterra. "Esteve muito bem no Sheffield e quase conseguiu subir à Premier League. No Swansea também fez um bom trabalho. Ter a oportunidade de trabalhar no futebol inglês e, particularmente, na Premier League dá aos treinadores a possibilidade de perceberem bem a mentalidade deste futebol, diferente de qualquer outro campeonato devido ao espírito, à capacidade de luta e ao lado físico Carvalhal entende as condições dos jogadores e a forma como jogam. Estou empolgado e ansioso para o ver. Ele fez um excelente trabalho no futebol inglês e está a fazer um excelente trabalho no Braga".