Ricardo Horta sobre o recorde de golos: "Fiquei um pouco ansioso"

Ricardo Horta tornou-se este domingo no melhor marcador da história do Braga

Logo no primeiro minuto do Famalicão-Braga, graças um remate bem colocado, Ricardo Horta tornou-se o melhor marcador da história do Braga, ultrapassando Mário Laranjo. Um golo histórico que foi também o 23.º do avançado nesta temporada, o 93º golo ao serviço do Braga.

"É um sentimento de orgulho. Num clube centenário, tornar-me o melhor marcador da história é algo indescritível. À medida que os golos foram-se acumulando e me aproximava da marca ficava um pouco ansioso por não saber se ia conseguir. Estou muito orgulhoso", disse o avançado à NEXT.

"Tento dar o meu melhor em todos os jogos e os golos vêm por acréscimo. É um jogo coletivo, não se joga sozinho. Quando cheguei com 21 anos não pensava nisto. À medida que os anos foram passando e a marca se aproximava, passou a ser um objetivo", disse, ainda.

