Ricardo Horta sobre o Braga-Sheriff: "Matheus foi sublime nos penáltis"

Ricardo Horta após o Braga-Sheriff (2-0), partida da segunda mão do play off da Liga Europa

Sobre o jogo: "Foi um digno jogo de Liga Europa, duas boas equipas, um grande jogo que acabou por ir a penáltis. Mas estamos muito satisfeitos por este desfecho. No final do primeiro jogo, mesmo com a derrota, sentimos que podíamos virar a eliminatória, que estava ao nosso alcance e foi isso que fizemos. Entrámos muito fortes, uma primeira parte muito boa, na segunda se calhar acusámos um bocadinho o cansaço de termos acelerado o ritmo na primeira, mas acabou como queríamos com a passagem à próxima eliminatória"

Ganhar nos penáltis: "Acabar nos penáltis é sempre bom quando cai para o nosso lado. De destacar o Matheus que foi sublime nos penáltis, ainda quisemos complicar um bocadinho ao falhar dois, mas acho que é uma vitória merecida deste grupo que trabalhou muito para virar esta eliminatória estamos todos de parabéns".

Onde pode chegar o Braga: "Ainda não sei as equipas que estão apuradas, mas estar num lote tão restrito de equipas já é muito bom e agora vamos ver o que o sorteio nos dita, com certeza que serão dois jogos em que vamos dar uma réplica muito muito forte e honrar que trazemos ao peito".

88 golos, a cinco de bater o recorde de melhor marcador do Braga: "Não olho muito para isso. Tento fazer o meu jogo, se marcar tudo bem, se não marcar ajudo de outra forma. Era muito bom atingir essa marca, não é uma obsessão, vou continuar a fazer o meu trabalho".