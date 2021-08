Ricardo Horta sobre a proposta do Atlanta United: "O mercado só fecha dia 31"

O Atlanta United fez uma proposta de 15 milhões de euros por Ricardo Horta, mas o avançado não quis sair do Braga.

Dias depois de saber da proposta do Atlanta United por Ricardo Horta, o avançado do Braga assinou um golo fantástico na vitória por 2-0 sobre o Marítimo e foi eleito homem do jogo. No final da partida, falou à SportTV sobre a oferta do emblema da MLS.

"Se posso prometer que fico no Braga? O mercado só fecha dia 31, mas essa proposta não foi de acordo ao que eu pretendia na altura. São coisas passadas. O que interessa é o presente", afirmou na flash interview.