Ricardo Horta: "Ser capitão transmite-me a responsabilidade de ser um exemplo"

Capitão do Braga, Ricardo Horta, falou sobre a renovação do contrato até 2028

Recorde de golos (93 em Famalicão, na época passada, tem agora 105): "Chegou a uma parte da época que eu senti que já era difícil passar essa marca, mas à medida que os jogos foram passando eu fui marcando. Voltei a aproximar-me e senti outra vez que era possível bater essa marca e quando entrámos para o último jogo, em Famalicão, confesso que estava um bocadinho ansioso porque o jogo já não ia mudar muita coisa, nem para nós, nem para o Famalicão a nível da classificação, mas fazer o golo no primeiro ou segundo minuto foi uma grande descarga de ansiedade e fiquei muito feliz por bater esse recorde. Ter a minha família a ver o jogo, com os meus amigos, foi um momento muito especial que vou guardar para sempre."

Importância de ser capitão: "Ser capitão transmite-me a responsabilidade de ser um exemplo. Não só para os meus colegas, mas também para quem nos está a ver, para que possam sentir que está ali alguém que dá tudo pelo clube e que faz tudo para melhorar o clube e é isso que tento fazer diariamente: dar o meu máximo, ajudar a equipa, com golos, com assistências, e ajudar os meus colegas a sermos melhores todos os dias."

Fase decisiva da temporada: "Vamos para a fase final da época, a fase de todas as decisões, a equipa está muito motivada, temos oito finais no campeonato, ainda queremos chegar à final da Taça de Portugal e acho que a equipa está muito moralizada para essas duas competições. Sabemos que podemos fazer coisas históricas no clube e estamos todos a caminhar para isso."



Agradecimento aos adeptos: "Quero só agradecer o apoio que me têm dado ao longo destes anos, sempre fui muto acarinhado pelos adeptos, mesmo na rua, e é claro que gostamos sempre de ouvir palavras bonitas. A minha mensagem para eles é que nos continuem a apoiar até ao final da época porque vamos precisar deles para vencer jogos."