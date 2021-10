Ricardo Horta renova pelo Braga: "As minhas filhas nasceram aqui e são sócias do clube"

No início de agosto, o Braga revelou que Ricardo Horta recusou uma proposta dos norte-americanos do Atlanta United de 15 milhões de euros, tendo então proposto ao jogador a renovação do contrato, agora consumada.

O Braga renovou com Ricardo Horta até 2026, uma extensão por mais duas temporadas do vínculo que une as partes. Apesar da prolongação do contrato por mais duas épocas (o anterior vigorava até 2024), a cláusula de rescisão do jogador mantém-se nos 30 milhões de euros, referiu o clube liderado por António Salvador.

Sobre a renovação: Desde que cheguei fui sempre bem tratado. Tentei sempre corresponder dentro e fora de campo, e esta renovação é mais um motivo de responsabilidade e algo que aconteceu naturalmente. O Braga vai ser sempre a minha casa. Já são muitos anos aqui, as minhas filhas nasceram aqui e são sócias do clube, por isso vou guardar sempre este clube no meu coração."

Recorde de melhor marcador: "Agora penso mais porque está mais perto. Na altura não pensava muito nisso, mas à medida que fui marcando golos os recordes começaram a aparecer e claro que era um motivo de muito orgulho e satisfação ser um dos melhores marcadores de sempre do clube. Uma grande honra para mim."

Momentos: "Sem dúvida que o mais especial foram os títulos, tanto a Taça da Liga como a Taça de Portugal foram dois títulos que me marcaram muito. Já tinha estado em várias finais, mas não tinha conquistado qualquer título. A carreira de um jogador também é feita de títulos e estas conquistas foram dois momentos marcantes na minha passagem pelo Braga".

Sobre a época: "Em termos individuais tem corrido bem, em termos coletivos ainda podemos melhorar bastante. Mas, como já disse em várias entrevistas, o nosso grupo é muito forte e vai melhorar a performance e conquistar muitos pontos."