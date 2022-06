O capitão do Braga é pior estes dias um dos alvos do Benfica 2022/23. Na época passada ajudou a equipa minhota com 19 golos. Recorde um a um.

Leia também Benfica Braga sente-se desrespeitado e recusa oferta do Benfica por Ricardo Horta Encarnados colocaram em cima da mesa uma oferta de 10 M€, mas os arsenalistas, segundo apurou O JOGO, nem quiseram perder tempo com o processo. E deixam aviso às águias para evitar contactos diretos com o atleta