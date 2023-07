Lateral vai prosseguir a carreira na Turquia.

O Braga confirmou este domingo que Sequeira está de saída para o Pendikspor, tal como O JOGO adiantou em tempo oportuno. O lateral, de 32 anos, transferiu-se a título definitivo para o emblema turco.

Ricardo Horta, uma das figuras do emblema minhoto, reagiu a esta saída nas redes sociais. "Incompreensível. Espero que sejas tão feliz como eras aqui", pode ler-se numa "storie" do Instagram, com um vídeo a acompanhar.

Sequeira também deixou uma mensagem de despedida. "Seis épocas, títulos, momentos bons, momentos difíceis, uma lesão grave, mas acima de tudo um orgulho enorme do que fiz neste clube juntamente com todas as pessoas que partilharam estes anos comigo. Saber que ficarei para sempre na história de um clube desta dimensão é indescritível e é um sentimento que nunca ninguém me irá tirar. Foram sem dúvida os anos mais felizes da minha vida. A todos os adeptos um obrigado pelo carinho que sempre demonstraram. Mas as palavras mais importantes vão para os amigos que deixo nesta casa. Um clube é feito de pessoas e nisso o Sporting Clube de Braga não é grande, é enorme! Serei sempre mais um a torcer por você", escreveu.

O clube minhoto "agradece todo o compromisso, dedicação e profissionalismo demonstrado sempre por Nuno Sequeira e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da sua carreira."