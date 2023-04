Ricardo Horta após renovação: "Já levo uma vida aqui em Braga"

Capitão do Braga, Ricardo Horta, falou sobre a renovação do contrato até 2028

Sentimento após a renovação do contrato: "É um sentimento de orgulho, é uma vida que já levo aqui em Braga. Esta renovação veio mais uma vez mostrar o reconhecimento do meu trabalho, tudo o que eu tenho vindo a fazer pelo clube".

É conhecido entre os adeptos como G.O.A.T. [Greatest Of All Time]: "Não gosto de me intitular como o G.O.A.T, mas as pessoas assim o dizem. Gosto de me equiparar a todos, porque o futebol é um desporto coletivo. Apesar de sobressaírem as individualidades acho que é preciso uma equipa estar bem para as individualidades se destacarem. É apenas uma curiosidade gira e levo isso com agrado."



Boas memórias: "Os anos que tenho passado aqui são, sem dúvida, os melhores da minha carreira. Tanto a nível pessoal como profissional passei aqui momentos muito bonitos, espero passar ainda mais momentos bons, como os que já passei aqui, mas posso dizer com toda a certeza que vivi os melhores anos da minha vida aqui em Braga."



Mercado de transferências

"Não costumo ver muito a Comunicação Social, nem costumo ver o que se passa nas redes sociais, que é onde acontecem a maior parte das coisas. Tento focar-me sempre no dia-a-dia, no treino, no jogo, em melhorar, evoluir. E foi isso que aconteceu. Passou o mercado de transferências e concentrei-me aqui no Braga e tento ajudar os meus colegas da melhor maneira possível."