Ricardo Horta: o querido inimigo que mina o Benfica

Avança para o jogo com os encarnados como uma séria ameaça depois do longo namoro de verão, sem casamento.

Estando Ricardo Horta em campo, o Benfica corre sérios riscos de sofrer danos. Foi assim nas últimas duas épocas e o jogo de sexta-feira na Pedreira, para o campeonato, poderá não fugir à regra, naquele que será o reencontro do internacional português com o clube da Luz depois do longo namoro do verão passado, sem que se verificasse casamento no final. Braga e Benfica não chegaram a acordo para a transferência e, por isso, Horta está em condições de dar seguimento à saga de estragos que tem causado nos encarnados.