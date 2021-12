Numa altura em que Ricardo Horta se aproxima de uma marca histórica, O JOGO falou com um adepto que conheceu Mário Laranjo, que nas décadas de 1940 e 1950 encantou a plateia arsenalista

Autor de um bis no jogo com o Vizela, o primeiro da época, Ricardo Horta está cada vez mais perto de se tornar no máximo goleador da história do Braga, registo que pertence a Mário Laranjo, que nas décadas de 1940 e 1950 apontou 92 golos.