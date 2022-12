"Ricardo Horta marcou no Mundial'2022 e isso deixa-nos muito orgulhosos e satisfeitos"

Declarações do treinador Artur Jorge após o jogo Casa Pia-Braga (0-1), da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga.

Análise ao jogo: "[O apuramento] Ficou mais perto. A expulsão não nos tirou o controlo do jogo, mas pôs-nos mais distantes da baliza contrária. A primeira parte foi muito boa. Conseguimos encontrar espaços que sabíamos que podíamos ter, fomos uma equipa dominadora, mas não tão eficaz quanto desejaria. Tivemos algumas oportunidades de golo claras, mas também oportunidades na definição do último passe, onde tivemos alguns momentos sem grande critério. A vantagem de 1-0 [ao intervalo] era justa, mas curta. Na segunda parte, com 40 minutos a jogar com menos um elemento, a equipa soube sempre ser muito solidária, compacta e sólida. Demonstrou também saber sofrer e soube ser capaz de não permitir ao adversário grandes oportunidades. Veio confirmar um resultado merecido e justo."

Contas do grupo: "Ficámos na posição que queríamos, que era depender de nós próprios. Viemos com esse intuito e foi com essa atitude que abordámos o jogo. Ficámos mais próximos, não está ainda materializado, mas conseguimos ser capazes de definir o nosso futuro."

Taça da Liga durante a paragem para o Mundial'2022: "Este modelo ajuda a poder-nos manter em competição, num contexto competitivo exigente e de muito interesse, para podermos continuar dentro do registo que queremos de termos todas as equipas a poder disputar jogos."

Ricardo Horta marcou no Mundial'2022: "Estou muito satisfeito, tal como todos os colegas, a estrutura e os adeptos, por termos o Ricardo [Horta] não só a participar [no Campeonato do Mundo], mas também a deixar o seu registo, marcando. Deixa-nos muito orgulhosos e satisfeitos. É, de facto, um feito que não está ao alcance de todos".