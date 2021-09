Capitão do Braga prepara-se para atingir o jogo 200 no campeonato português. Das 199 partidas, 104 acabaram em vitórias para a equipa que representava. Ao longo desse trajeto, o camisola 21 já apontou 55 golos

Sem sinais de abrandar a marcha, Ricardo Horta prepara-se para atingir mais uma fasquia importante na carreira. Na segunda-feira, frente ao Tondela, o avançado somará o 200º jogo no campeonato português, num trajeto cumprido somente com as camisolas do Vitória de Setúbal e do Braga.