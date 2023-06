Ricardo Horta: Málaga já conhece alegações do Braga e continua confiante em receber 5,5 M€

FIFA já notificou o clube espanhol das alegações do emblema minhoto

A FIFA já notificou o Málaga sobre as alegações do Braga no "caso Ricardo Horta", sendo que o clube espanhol continua confiante em receber os 5,5 milhões de euros aos quais considera ter direito, devido à transferência do jogador para o Benfica não se ter realizado, avança este sábado a "Radio Marca".

De acordo com as mesmas informações, não existe qualquer novidade nas alegações do emblema minhoto, pelo que os dirigentes do Málaga mantêm-se confiantes em receber o valor acima referido.

Ainda segundo a "Radio Marca", o Braga havia pedido um tempo extra para apresentar as alegações, alargando o prazo de 13 de junho para 23 de junho.