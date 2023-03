Ricardo Horta: Málaga confia que vai receber 5,5 milhões de euros

Foi tema quente no verão e continua a dar que falar. Imprensa espanhola revela o valor que o Málaga conta receber.

Ricardo Horta foi um nome bastante badalado no passado mercado de verão e, em Espanha, continua a ser tema. O Málaga, segundo escreve o jornal Marca está quarta-feira, acredita que vai receber 5,5 milhões de euros pela transferência falhada do avançado para o Benfica, além de manter a percentagem que tem do passe do jogador.

"O Málaga esteve durante todo este tempo em contacto com o Benfica. O clube português mostrou as ofertas feitas no verão", informo a publicação, realçando que isso pode ser um ponto a favor do clube espanhol.

Em dezembro passado, Manolo Gaspar, diretor desportivo do Málaga, confirmou que o clube avançaria para a FIFA contra o Braga. O clube do segundo escalão "agarrou-se" ao contrato assinado e defendeu sempre que tinha direito a 33 por cento da transferência do internacional português, desde que a proposta excedesse os cinco milhões de euros. O Braga negou qualquer tentativa, mas, de acordo com a imprensa espanhola, o Málaga tem em sua posse a oferta formal, de cerca de 17 milhões de euros, que o Benfica terá enviado ao clube presidido por António Salvador