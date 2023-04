Ricardo Horta: Málaga avança para a FIFA

Anúncio feita esta quarta-feira em Espanha

O caso Ricardo Horta que separa Braga e Málaga tem mais um episódio. Agora, a novidade é que o clube espanhol vai vai avançar para a FIFA, onde entregará uma ação na Câmara de Resolução de Ligítios do organismo que gere o futebol mundial.

A revelação foi feita esta quarta-feira por Kike Pérez, diretor-geral do clube andaluz. O dirigente esclareceu, todavia, que uma eventual vitória judicial do Málaga não significa que o clube venha a receber os 5,5 milhões de euros que reclama pelo facto do Braga não ter transferido Ricardo Horta para o Benfica, no passado verão.

"Essa é a questão que terá de ser esclarecida. Não vamos revelar já todas as cartas que temos, até para não dar vantagem aos rivais. Isto irá até ao fim do verão, no mínimo", esclareceu Pérez.