Ricardo Horta lembra Salah e afirma: "Por isso é que o futebol é bonito..."

Braga, 25/04/22 - O Sporting Clube de Braga recebeu, esta tarde, no Estádio Municipal de Braga, o Futebol Clube do Porto, em jogo a contar para a 31ª jornada da Liga Portugal BWin 2021/2022 Festejos golo Ricardo Horta (Pedro Correia/Global Imagens)

Declarações de Ricardo Horta, autor do golo do Braga que derrotou o FC Porto na ronda 31 do campeonato.

Análise: "Sabemos da qualidade do FC Porto e dos jogadores. Tínhamos a nossa estratégia e correu bem. Três pontos merecidos pela entrada. A vitória assenta bem. O FC Porto teve um jogo na quinta e acusou um bocadinho a fadiga, mas foi um Braga a procurar a vitória e de olhos postos na baliza. A vitória assenta bem. Este clube joga sempre para ganhar. Claro que não jogamos sozinhos, algumas fases são menos boas, outras melhores. O FC Porto vinha de 58 jogos sem perder, algo inédito, e nós conseguimos ganhar. Por isso é que o futebol é bonito."

Marcou com a anca depois do jejum: "Todos os jogadores têm fases. O Salah não marcava há 16 ou 17 jogos. Felizmente conseguir fazer o golo e ajudar a equipa. Está a ser uma carreira bonita. Cem golos não são todos que fazem. Não sou avançado puro, mas sempre me habituei a fazer golos. Fazendo golos e ajudando a equipa, combinação perfeita."

Melhor marcador? "Vamos ver. Já pedi para me passarem mais bola [risos]. A sério. Se isso acontecer, vou ficar muito feliz."