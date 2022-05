Ricardo Horta já ofereceu 16 pontos e é o jogador mais decisivo da Liga Bwin

Com 17 golos marcados no campeonato, o capitão dos arsenalistas teve influência direta em 25,8 por cento dos pontos conquistados pela equipa. Depois de ter marcado ao FC Porto, Ricardo Horta voltou a ser decisivo na deslocação a Lisboa, tendo sido o autor do golo que derrotou o Belenenses, aumentando ainda mais o peso que tem na equipa.

Ricardo Horta é jogador da Liga Bwin que marcou mais golos com interferência direta nos resultados das respetivas equipas. O capitão dos arsenalistas voltou a ser fundamental no jogo de sábado, contra o Belenenses, ao marcar mais um golo decisivo, tendo oferecido novo triunfo à equipa nos derradeiros minutos.

Isto uma semana depois de ter marcado outro golo decisivo, no triunfo, por 1-0, diante do FC Porto, que colocou um ponto final na série de 58 jogos sem derrotas dos dragões.