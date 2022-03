Ricardo Horta foi eleito o melhor avançado da Liga Bwin em fevereiro

Atleta do Braga, autor de três golos e uma assistência nesse período, conquistou 23% dos votos e bateu os colegas de posição Darwin Nuñez (Benfica) e Evanilson (FC Porto)

Ricardo Horta, capitão do Braga, foi eleito o melhor avançado do mês de fevereiro da Liga Bwin, anunciou, esta terça-feira, a Liga de Clubes. O jogador bracarense reuniu a preferência dos treinadores do principal escalão português.

O melhor marcador do Braga recolheu um total de 23% dos votos, tendo superado os concorrentes Darwin Nuñez (Benfica, 21%) e Evanilson (FC Porto, 17%)

Ricardo Horta foi titular em quatro jogos da Liga Bwin referentes ao período em questão e marcou um bis ao Paços de Ferreira, fez um golo ao Tondela e também assistiu para o golo de Vitinha no dérbi contra o V. Guimarães.