Ricardo Horta está de volta ao melhor após superar Pizzi

Ricardo Horta despertou na Bélgica com duas assistências e acelera para o 100.º golo pelo clube, já com um novo registo especial. Terminada a novela Benfica, o jogador do Braga arrancou em força nesta época, ultrapassando Pizzi como jogador português no ativo com mais golos somados na liga. Influência do capitão é incontornável.

A "experiência" que Ricardo Horta viveu no verão passado, relacionada com a prolongada cobiça do Benfica que acabou por não resultar numa transferência, e que não aconselharia "a nenhum jogador", como expressou publicamente, não mexeu com o seu rendimento nesta época.

Com cinco remates certeiros e cinco assistências, o capitão partilha nesta altura com Vitinha o estatuto de jogador com maior participação em golos do Braga e não esmoreceu por ter deixado de faturar há pouco mais de um mês, tendo reaparecido em grande na Bélgica, diante do Saint-Gilloise, para a Liga Europa. Em vez de golos, provocou-os por duas vezes com passes preciosos para benefício de Vitinha, autor de um admirável "hat-trick".