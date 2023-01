Ricardo Horta está de pé quente no Braga e arrasa como nenhum outro

A especulação de que a transferência falhada para o Benfica poderia influenciar o rendimento de Ricardo Horta não faz, em definitivo, qualquer sentido. O capitão está em linha com a época anterior.

O melhor Ricardo Horta está para durar e os jogos com o Benfica e o Santa Clara foram mais do que esclarecedores quanto à sua importância no ataque do Braga.

De pontaria bem afinada, o internacional português bisou nas duas últimas partidas e ainda desencadeou outro remate certeiro através de uma assistência, ficando associado a cinco dos sete golos somados pela equipa na receção aos encarnados e na deslocação aos Açores.